Італія

Цього разу — із Серії A.

Прихід Тіаго Мотти на посаду головного тренера туринського Ювентуса позначився на позиціях гравців, які минулого сезону під керівництвом Массіміліано Аллегрі вважались основними.

Зокрема, ідеться про сербського флангового півзахисника Філіпа Костича, який фактично проводить свої останні дні в складі "б’янконері".

31-річний виконавець наразі активно шукає собі нове місце роботи й, на рівні з інтересом лондонського Крістал Пелес, у нього також є варіант залишитись у Італії.

Фіорентина готова забезпечити таку можливість і вже почала перемовини з туринцями з цього приводу.

Очікується, що трансферна вартість нині травмованого гравця навряд чи перевищуватиме 8 млн євро за два роки до завершення контракту.

Костич у минулому сезоні провів 33 матчі, зробивши чотири гольові передачі.