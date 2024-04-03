Італія

У клубі хочуть підписати Феліпе Андерсона.

Філіп Костич може покинути Ювентус цього літа.

Контракт 31-річного півзахисника з туринською командою діє до 2026 року.

За даними La Gazzetta dello Sport, Ювентус планує продати Філіпа Костича цього літа.

Як можливу заміну туринці розглядають 30-річного хавбека Феліпе Андерсона з Лаціо, який стане вільним агентом 30 червня.

Філіп Костич провів 24 матчі за Юве в нинішньому сезоні Серії А і віддав 4 гольові паси, Феліпе Андерсон у 30 іграх за Лаціо заробив 9 (3+6) балів.