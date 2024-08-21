Італія

Сторони вже домовились про деталі трансферу.

Іспанський атакувальний півзахисник Ніколас Пас Мартінес завершує процес підготовки до "дорослого" футболу в лавах Кастільї мадридського Реала та вже має на своєму рахунку вісім матчів і один гол у складі основної команди.

Проте очевидно, що 19-річному виконавцю буде надзвичайно складно пробитись до основи "галактікос" задля отримання ігрової практики, тож перші вагомі кроки в його професійній кар’єрі він буде робити в іншому клубі.

У італійському Комо під орудою Сеска Фабрегаса, про що клуби домовились напередодні.

Вартість трансферу сягатиме 7 млн євро, за які італійський клуб отримає 50% прав на футболіста.

Реал при цьому залишить за собою опцію зворотнього викупу.

Повідомляється, що сам Пас уже погодив деталі майбутнього контракту.

У минулому сезоні Ніко відіграв 34 матчів, забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі на юнацькому рівні.