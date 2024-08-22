Італія

Шотландець за крок від переїзду до Італії.

Італійський Наполі домовився про перехід півзахисника англійського Брайтона та збірної Шотландії Біллі Гілмора. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, згідно з усною домовленістю між клубами, "партенопеї" заплатять 17-18 мільйонів євро з урахуванням бонусів за 23-річного гравця.

Зазначається, що наступного тижня шотландець має пройти медогляд у Наполі.

Минулого сезону Біллі Гілмор відіграв за Брайтон 41 матч та відзначився двома результативними передачами.