Туринський Ювентус серйозно націлений на підписання вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, італійський клуб готовий викласти за 24-річного англійця 47 млн. євро.

Зазначається, що Санчо хоче отримувати понад 20 млн. євро на рік до вирахування податків. Такі фінансові запити футболіста можуть стати проблемою для Ювентуса.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 13 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік.

Другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії, провівши за цей час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.