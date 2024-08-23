Туринці дуже активні на трансферному ринку.
Консейсан, getty images
23 серпня 2024, 18:42
Вінгер Порту та збірної Португалії Франсішку Консейсан близький до переходу в Ювентус. Про це повідомляє Record.
За інформацією джерела, у зв'язку з переходом до туринського клубу Консейсан виключений зі складу Порту на матч чемпіонату Португалії із Ріу Аве, який відбудеться найближчої суботи.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.
Минулого сезону Франсішку Консейсан відіграв за Порту 43 матчі, забив вісім голів та віддав стільки ж результативних передач.