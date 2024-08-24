Італія

За спиною Облака сидіти незручно.

Румунський воротар Гораціу Молдован узимку цього року долучився до складу мадридського Ателітко з Рапіду 1923 за 800 тис. євро з метою колись стати прямою заміною для досвідченого Яна Облака.

Однак наразі такої ротації голкіперів "матрацники" не потребують, тож 26-річному виконавцю помітно бракує ігрової практики.

У минулому сезоні, як і на початку поточного, на його рахунку жодної зіграної хвилини ігрового часу.

Для подальшого розвитку футболіста це питання треба було вирішувати, і цього літа італійський Сассуоло взявся з цим допомогти.

На правах оренди Молдован найближчий рік виступатиме в Серії B.