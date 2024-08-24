Італія

Несподівані поразки від "россонері" та "орлів".

У рамках другого туру італійської Серії А відбулися два поєдинки в слоті 19:30: Мілан вирушив на виїзд до Парми, а Лаціо поїхав в Удіне.

За підсумком і Мілан, і Лаціо поступилися, незважаючи на статус фаворита. При цьому з однаковим рахунком.

Парма - Мілан 2:1

Голи: Ман, 2, Канчельєрі, 77 - Пулішич, 66

Парма: Судзукі — Кулібалі, Болоґг, Чиркаті, Валері — Естевес (Алмквіст, 74), Бернабе — Ман (Сіпрієн, 74), Зом (Канчельєрі, 59), Міхейле (Дельпрато, 70) — Бонні

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 67), Томорі, Павлович, Ернандес — Рейндерс, Муса (Фофана, 67) — Пулішич (Чуквезе, 86), Лофтус-Чік, Леау — Окафор (Йович, 86)

Попередження: Павлович, Роял, Лофтус-Чік.

Удінезе - Лаціо 2:1

Голи: Лукка, 7, Товен, 50 - Ісаксен, 90+5

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Джаннетті (Кабаселе, 75) — Ехізібує, Карлстрем, Паєро (Ловрич, 66), Камара — Товен (Саррага, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 83)

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале (Патрік, 46), Романьйолі, Марушич (Хісай, 82) — Гендузі, Весіно, Деле-Баширу (Ісаксен, 60) — Нослін (Діа, 60), Кастельянос, Дзакканьї (Чауна, 82)

Попередження: Джаннетті, Камара, Паєро

Вилучення: Камара, 68.