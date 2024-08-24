Три очки для "нерадзурі".
Інтер - Лечче, Getty Images
24 серпня 2024, 23:55
У рамках другого туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Лечче.
Колектив Сімоне Індзагі впорався з гостями, відправивши в їхні ворота по голу в кожному з двох таймів.
Інтер - Лечче 2:0
Голи: Дарміан, 5, Чалханоглу, 69 (пен)
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 72), Барелла (Аугусто, 72), Чалханоглу (Асллані, 82), Мхітарян, Дімарко (Фраттезі, 72) — Тюрам (Арнаутович, 76), Таремі
Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Гашпар, Галло — Рамадані, П'єрре — Банда (П'єротті, 64), Рафья (Моренте, 64), Доргу — Крстович (Кулібалі, 86)
Попередження: Галло, Банда.