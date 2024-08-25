Італія

Колектив Сеска Фабрегаса продовжує посилюватися.

Опорний півзахисник Максімо Перроне поповнив склад Комо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За "б'янкоблу" 21-річний аргентинець виступатиме до кінця сезону-2024/25. Його контракт із Манчестер Сіті розраховано до липня 2028 року.

Протягом минулої кампанії Перроне на правах оренди представляв Лас-Пальмас. На його рахунку 30 матчів у всіх турнірах за клуб Ла Ліги.

Нагадаємо, нещодавно Комо також посилився експівзахисником Барселони Серхі Роберто.

Завтра, 26 серпня, колектив Сеска Фабрегаса гостюватиме в Кальярі в 2 турі Серії А (початок — о 19:30 за Києвом).