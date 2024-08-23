Італія

Досвідчений іспанець буде працювати під керівництвом колишнього одноклубника.

Італійський Комо підписав контракт з колишнім капітаном каталонської Барселони Серхі Роберто. Про це повідомляє офіційний сайт представника Серії А.

Зазначається, що 32-річний футболіст підписав дворічну трудову угоду з новим клубом. Роберто перейшов у Комо на правах вільного агента.

"Серхі всю свою кар'єру провів в одному з найкращих клубів світу. Він універсальний гравець, здатний адаптуватися на різних позиціях: від півзахисту до захисту.

Завдяки своїй культурі пасу та фізичній силі він є зразковим гравцем на позиції бокс-ту-бокс. Його досвід матиме вирішальне значення для нас в цьому сезоні", — заявив головний тренер Комо Сеск Фабрегас.

Нагадаємо, у матчі 1-го туру італійської Серії А Комо поступився туринському Ювентусу із рахунком 0:3.