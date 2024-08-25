Завершилися два поєдинки в слоті 19:30.
Торіно - Аталанта, Getty Images
25 серпня 2024, 21:29
У рамках другого туру чемпіонату Італії відбулися два поєдинки: Торіно приймав Аталанту, а Фіорентина — Венецію.
Колектив Гасперіні несподівано поступився господарям поля, а "фіалки" не зуміли здолати новачка Серії А.
Торіно — Аталанта 2:1
Голи: Ілич 31, Адамс 50 — Ретегі 36
Торіно: Мілінкович-Савич, Тамез (А. Дембеле 67), Коко, Мазіна, Войвода (Соса 78), С. Річчі (Чамалікелла 90+8), Ілич, Лінетті, Лазаро, Д. Сапата, Адамс (Карамо 90+8)
Аталанта: Карнезеккі, Де Роон, Джимсіті, Хієн (Палестра 70), Дзаппакоста, Едерсон (Каса 85), Пашалич, Руджері, Брешіаніні (Самарджич 53), Де Кетеларе (Мансоні 85), Ретегі (Дзаньоло 70)
Попередження: Ілич 40, Д. Сапата 89, Мілінкович-Савич 90+1 — Пашалич 29, Хієн 38, Джимсіті 77, Дзаньоло 90+6
Нереалізований пенальті: Пашалич 90+6 (воротар).
Фіорентина — Венеція 0:0
Фіорентина: П. Терраччано, Комуццо (Кварта 78), Раньєрі, Бірагі, Додо, Амрабат, Річардсон (Мандрагора 78), Паризі, Барак (Кольпані 55), Куаме (Соттіл 68), Кен (Бельтран 7)
Венеція: Йоронен, Ідзес (Свобода 68), Альтаре, Шверко, Кандела, Андерсен (Ніколуссі Кавілья 68), Данкан, Дзампано, Орістаньо (П'єріні 46), Еллертсон (Думбія 87), Гітк'єр (Раймондо 46)
Попередження: Мандрагора 86 — Орістаньо 22, Дзампано 62.