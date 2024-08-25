Колектив Антоніо Конте здобув впевнену перемогу.
Наполі - Болонья, Getty Images
25 серпня 2024, 23:57
У рамках другого туру Серії А Наполі на своєму полі приймав Болонью.
Підопічні Конте впевнено обіграли опонента, відправивши в його ворота три голи.
Зазначимо, що результативною передачею відзначився новачок команди Давід Нерес.
Наполі - Болонья 3:0
Голи: Ді Лоренцо 45+1, Кварацхелія 75, Сімеоне 90+4
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Мадзоккі (Спінаццола 57), Лоботка, Ангісса, Олівера, Політано (Нерес 88), Распадорі (Сімеоне 84), Кварацхелія
Болонья: Скорупські, Пош, Беукема, Ерлич (Лукумі 19), Лікоянніс (Міранда 63), Фройлер, Ебішер (Фаббіан 80), Моро, Орсоліні (Карлссон 63), Кастро, Ндой (Одгар 63)
Попередження: Мадзоккі 43, Ррахмані 56 — Лукумі 49, Пош 50.