У рамках другого туру Серії А Наполі на своєму полі приймав Болонью. 

Підопічні Конте впевнено обіграли опонента, відправивши в його ворота три голи. 

Зазначимо, що результативною передачею відзначився новачок команди Давід Нерес. 

Наполі - Болонья 3:0
Голи: Ді Лоренцо 45+1, Кварацхелія 75, Сімеоне 90+4

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Мадзоккі (Спінаццола 57), Лоботка, Ангісса, Олівера, Політано (Нерес 88), Распадорі (Сімеоне 84), Кварацхелія

Болонья: Скорупські, Пош, Беукема, Ерлич (Лукумі 19), Лікоянніс (Міранда 63), Фройлер, Ебішер (Фаббіан 80), Моро, Орсоліні (Карлссон 63), Кастро, Ндой (Одгар 63)

Попередження: Мадзоккі 43, Ррахмані 56 — Лукумі 49, Пош 50. 