19-річний футболіст продовжить кар'єру в Серії А.
Ніко Пас, ФК Комо
26 серпня 2024, 00:45
Ніко Пас перейшов із Реала в Комо.
Італійський клуб оголосив про трансфер 19-річного півзахисника. Угода розрахована на 4 роки.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу склала 6 мільйонів євро.
При цьому, Реал отримає право на 50% суми під час наступного продажу Паса, а також на зворотний викуп гравця.
У минулому сезоні Ніко відіграв 34 матчів, забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі на юнацькому рівні.