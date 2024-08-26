Італія

19-річний футболіст продовжить кар'єру в Серії А.

Ніко Пас перейшов із Реала в Комо.

Італійський клуб оголосив про трансфер 19-річного півзахисника. Угода розрахована на 4 роки.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу склала 6 мільйонів євро.

При цьому, Реал отримає право на 50% суми під час наступного продажу Паса, а також на зворотний викуп гравця.

У минулому сезоні Ніко відіграв 34 матчів, забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі на юнацькому рівні.