Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 серпня 2024 року.

У рамках другого туру італійської Серії A Рома на своєму полі приймала Емполі.

Команда Даніеле Де Россі цього вечора мала достатньо проблем, основною з яких було те, як вона використовувала власні гольові моменти з українським нападником Артемом Довбиком у складі.

У Емполі натомість подібних труднощів виникало значно менше, тому по голу до та після перерви, і "вовки" так до кінця матчу й намагались безуспішно врятувати хоча б нічию.

Огляд матчу:

Рома — Емполі 1:2

Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)

Рома: Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Бальданці, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.

Емполі: Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Еконг, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).

Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче