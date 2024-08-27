Італія

Пропонуємо Вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками минулого туру чемпіонату Італії-2024/25.

Другий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 26 серпня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Після порятунку від поразки на останніх хвилинах домашнього матчу проти Торіно в першому турі Мілан утратив Альваро Морату, який тоді голом повернув "россонері" до гри. Однак, з іспанцем чи без нього, підопічні Паулу Фонсеки знову зазнали невдачі, цього разу ще більшої.

З усього складу команди на певну похвалу за підсумками поєдинку з Пармою заслуговує хіба що Страхиня Павлович, тоді як виступ деяких інших виконавців, Тео Ернандеса і Рафаеля Леау, наприклад, залишив бажати кращого. Очевидно, що вболівальники хотіли б, щоб умовні лідери колективу мали більше позитивного впливу на його гру.

На обидві команди далі чекають непрості виїзні матчі. Мілану протистоятиме Лаціо, тоді як Парма зустрінеться з Наполі.

Парма — Мілан 2:1

Голи: Ман, 2, Канчельєрі, 77 — Пулішич, 66

Парма: Судзукі — Кулібалі, Болоґг, Чиркаті, Валері — Естевес (Сіпрієн, 74), Бернабе — Ман (Алмквіст, 74), Зом (Канчельєрі, 59), Міхейле (Дельпрато, 70) — Бонні

Мілан: Меньян — Калабрія (Емерсон, 67), Томорі, Павлович, Ернандес — Рейндерс, Муса (Фофана, 67) — Пулішич (Чуквезе, 86), Лофтус-Чік, Леау — Окафор (Йович, 86)

Попередження: Павлович, Емерсон, Лофтус-Чік

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттео Канчельєрі

Як би Лаціо не намагався, а вирвати бодай нічию, навіть перебуваючи в більшості з 68-ї хвилини, колектив Марко Бароні так і не встиг, відповівши на два голи Удінезе лише одним своїм наприкінці зустрічі.

Здобуттю трьох залікових балів команда Кости Руняїча має завдячувати Флоріану Товену. Новий капітан "фріульців" спочатку асистував Лоренцо Луцці на перших хвилинах матчу, а потім, по перерві, і сам відзначився голом.

Із календарем Удінезе пощастило трохи більше, адже після цієї звитяги на "б'янконері" чекає домашній поєдинок із Комо, тоді як Лаціо прийматиме Мілан.

Удінезе — Лаціо 2:1

Голи: Лукка, 5, Товен, 49 — Ісаксен, 90+5

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Джаннетті (Кабаселе, 75) — Ехізібуе, Карлстрем, Паєро (Ловрич, 66), Камара — Товен (Саррага, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 83)

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале (Патрік, 46), Романьйолі, Марушич (Хісай, 82) — Гендузі, Весіно, Деле-Баширу (Діа, 60) — Нослін (Ісаксен, 60), Кастельянос, Дзакканьї (Чауна, 82)

Попередження: Джаннетті, Камара, Паєро — Романьйолі

Вилучення: Камара, 68 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Флоріан Товен

Очікувати чогось іншого від цього матчу було б дивно. Чинний чемпіон Італії мав здолати одного з головних претендентів на виліт і він це зробив, хоч і вдвічі скромніше, ніж Аталанта в першому турі.

Мехді Таремі дебютував у стартовому складі "нерадзуррі", відзначившись результативною дією. Саме він асистував Дарміану, який став автором першого гола Інтера на Джузеппе Меацца в новому сезоні.

Далі на Лечче чекає матч проти Комо, прямим конкурентом у боротьбі за виживання, а команда Сімоне Індзагі прийматиме Аталанту. На папері, поєдинок у Мілані є одним із трьох найцікавіших у наступному турі.

Інтер — Лечче 2:0

Голи: Дарміан, 5, Чалханоглу, 69 (пен.)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 72), Барелла (Фраттезі, 72), Чалханоглу (Асллані, 82), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 72) — Тюрам (Арнаутович, 76), Таремі

Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Гашпар, Галло — Рамадані, П'єрре (Беріша, 85) — Банда (Моренте, 64), Рафья (П'єротті, 64), Доргу — Крстович (Кулібалі, 86)

Попередження: Галло, Банда

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттео Дарміан

Протягом минулої кампанії колектив Альберто Джилардіно двічі поступився Монці, але цього разу сильнішими виявилися саме генуезці. Андреа Пінамонті повернувся до Дженоа на правах оренди з Сассуоло й одразу ж став автором важливого результативного удару.

Чудовий старт нового сезону для "россоблу" й дуже невдалий для підопічних Алессандро Нести. "Б'янкороссі" варто попрацювати над своїми атакувальними можливостями, адже 0 голів у матчах проти Емполі та Дженоа навіть для Монци є дуже поганим показником.

Команда Нести далі гостюватиме у Фіорентини, яку тренує їхній екскерманич Раффаеле Палладіно, тоді як генуезці в домашньому матчі проти Верони намагатимуться втретє поспіль здобути залікові бали.

Монца — Дженоа 0:1

Гол: Пінамонті, 45+7

Монца: Піцціньякко — Іццо (Гальярдіні, 75), Марі, Кальдірола — Бірінделлі (Перейра, 85), Пессіна, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні (Капрарі, 62), Мота (Віньято, 75) — Петанья (Джурич, 62)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані (Вольякко, 45), Васкес — Сабеллі (Дзанолі, 62), Мессіас, Бадель (Торсбю, 62), Френдруп, Мартін — Вітінья (Маліновський, 62), Пінамонті (Екубан, 68)

Попередження: Іццо, Марі — Де Вінтер, Торсбю, Маліновський

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Андреа Пінамонті

Торіно міг втратити три очки в другому поспіль матчі, але Ваня Мілінкович-Савич не дозволив цьому статися. Команда Паоло Ванолі пропустила першою, але дві результативні дії новачка Че Адамса вивели її вперед, у підсумку дозволивши здолати Аталанту.

Антигероєм для "нерадзуррі" став Маріо Пашалич, який і не реалізував пенальті наприкінці зустрічі. Однак, колектив Джан П'єро Гасперіні, схоже, може не хвилюватися через травму Джанлуки Скамакки та потенційний відхід Адемоли Лукмана, адже Матео Ретегі знову відзначився голом.

Туринці далі гостюватимуть у Венеції, тоді як на Аталанту в той же день чекає значно складніше виїзне випробування — клуб із Бергамо зустрінеться з Інтером.

Торіно — Аталанта 2:1

Голи: Ілич, 31, Адамс, 49 — Ретегі, 26

На 90+6 Пашалич не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез (Дембеле, 67), Коко, Мазіна — Войвода (Соса, 78), Лінетті, Річчі (Чаммальїкелла, 90+8), Ілич, Лазаро — Адамс (Карамо, 90+8), Сапата

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, де Рон, Гін (Палестра, 70) — Дзаппакоста, Едерсон (Касса, 85), Пашалич, Руджері — Брешіаніні (Самарджич, 53), Де Кетеларе (Манцоні, 85) — Ретегі (Дзаніоло, 70)

Попередження: Ілич, Сапата, Мілінкович-Савич — Пашалич, Гін, Джимсіті, Дзаніоло

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Че Адамс

Після Парми Фіорентина не зуміла здолати й Венецію, ще один колектив, який щойно повернувся з Серії Б. Тілько от цього разу "лілії" навіть не забили, хоч і не пропустили також.

Під керівництвом Раффаеле Палладіно клуб із Флоренції тричі поспіль (з урахуванням кваліфікації Ліги конференцій) зіграв унічию. Навряд чи вболівальники задоволені такими результатами, але це точно далеко не найгірший із можливих старт кампанії.

Серед тижня Фіорентина спробує дістатися фінальної частини Ліги конференцій у матчі-відповіді проти угорської Пушкаш Академі, після чого прийматиме Монцу, колишній колектив Палладіно. Венеція ж спробує набрати перші після повернення до Серії А три очки, приймаючи Торіно.

Фіорентина — Венеція 0:0

Фіорентина: Терраччано — Комуццо (Мартінес Кварта, 78), Раньєрі, Бірагі — Додо, Амрабат, Річардсон (Мандрагора, 78), Парізі — Барак (Кольпані, 55), Куаме (Соттіл, 68) — Кін (Бельтран, 79)

Венеція: Йоронен — Ідзес (Свобода, 68), Альтаре, Шверко — Кандела, Андерсен (Ніколуссі Кавілья, 68), Дункан, Дзампано — Еллертссон (Думбія, 87), Орістаніо (П'єріні, 46) — Гютк'єр (Раймондо, 46)

Попередження: Мандрагора — Орістаніо, Дзампано

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джорджо Альтаре

Наполі дуже вдало реабілітувався за розгромну поразки від Верони в першому турі, розгромивши вдома Болонью. Відзначимо дві результативні дії Хвічі Кварацхелії та дебютний асист Давіда Нереса за шість хвилин після першої появи на полі у футболці "адзуррі".

Команді Вінченцо Італьяно не пощастило в матчі проти Удінезе вдома, але тут їй окрім себе немає кого винити в невдачі. До старту в Лізі чемпіонів "россоблу" потрібно вирішити деякі нагальні питання, які й призвели до наявності всього одного залікового балу після двох поєдинків Серії А.

Виправити ситуацію Болонья може в домашньому матчі проти Емполі, тоді як Наполі матиме можливість у поєдинку з Пармою вдома подвоїти кількість набраних очок.

Наполі — Болонья 3:0

Голи: Ді Лоренцо, 45+2, Кварацхелія, 75, Сімеоне, 90+4

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі (Спінаццола, 77), Ангісса, Лоботка, Олівера — Політано (Нерес, 88), Кварацхелія - Распадорі (Сімеоне, 84)

Болонья: Скорупські — Пош, Ерлич (Лукумі, 19), Беукема, Ликоянніс (Міранда, 63) — Моро, Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 80) — Орсоліні (Одгор, 63), Кастро, Ндоє (Карлссон, 63)

Попередження: Маццоккі, Ррахмані — Лукумі, Пош

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хвіча Кварацхелія

Рома Даніеле Де Россі вирішила не відставати від Мілана, теж зазнавши поразки з рахунком 2:1 від далеко не найсильнішого суперника. "Джаллороссі" змарнували можливості, які мали, здебільшого, в другому таймі, коли намагалися відігратися.

Дві результативні дії орендованого в Мілана Лоренцо Коломбо подарували Емполі надважливі в майбутньому три залікові бали. Неймовірний результат після трохи безнадійної домашньої нічиєї з рахунком 0:0 проти Монци.

Римлянам у наступному турі буде ще складніше, адже на них чекає виїзний поєдинок з Ювентусом, тоді як Емполі гостюватиме в Болоньї.

Рома — Емполі 1:2

Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)

Рома: Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Ле Фе, 62), Паредес (Бальданці, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик

Емполі: Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Гендерсон, Малех (Гас, 63), Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Стоянович, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Еконг, 87)



Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Емануель Г'ясі

Вже доволі очікуваним результатом виявилася нічия між Кальярі та Комо. Колектив Сеска Фабрегаса на тлі значного слабшого ніж Ювентус суперника виглядала вже краще, зумівши відкрити лік своїм голам після повернення з Серії Б.

Обидві команди, ймовірніше за все, у підсумку вестимуть боротьбу за виживання, тож здобуття трьох залікових балів в очній зустрічі значно могло б допомогти одній з них у майбутньому.

У "россоблу" скоро буде ще одна можливість здолати прямого конкурента, адже в наступному турі вони гостюватимуть у Лечче, тоді як на Комо чекає виїзд до Удіне на матч проти місцевої команди.

Кальярі — Комо 1:1

Голи: Пікколі, 44 — Кутроне, 53

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (Паломіно, 67), Луперто — Ацці, Дейола, Праті (Адопо, 60), Марін, Ауджелло (Оберт, 81) — Пікколі (Паволетті, 81), Лувумбу (Лападула, 67)

Комо: Рейна — Йовіне, Доссена (Гольданіга, 89), Барба, Морено — Стрефецца, Браунедер (Перроне, 46), Маццітеллі (Роберто, 69), Да Кунья (Пас, 58) — Кутроне, Белотті (Черрі, 58)

Попередження: Праті, Марін — Браунедер, Морено

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Патрік Кутроне

Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти вдруге поспіль закрив тур своєю звитягою з рахунком 3:0. Цього разу "б'янконері" впоралися на виїзді Вероною, якій не вдалося бодай наблизитися до свого успіху в першому турі, коли колектив Паоло Дзанетті з ідентичним рахунком здолав Наполі.

Відзначити варто гол Ніколо Савони після дебютної появи в стартовому складі туринців, тоді як герой матчу проти Комо Семуель Мбангула записав на свій рахунок ще одну гольову передачу. У цьому ж поєдинку можливість уперше вийти на поле у футболці "б'янконері" отримали Йонас Рухі та Лоренцо Ангеле.

На обидві команди далі чекають матчі проти клубів, у складах яких є українські гравці. Верона гостюватиме в Дженоа, тоді як Ювентус прийматиме Рому.

Верона — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 28, 53 (пен.), Савона, 39

Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Маньяні (Фресе, 56) — Белаян, Дуда (Сілва, 85) — Р. Лівраменто (Аліду, 56), Суслов, Лазович (Харруї, 64) — Москера (Тенгстедт, 56)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Калулу, 77), Гатті (Даніло, 85), Бремер, Кабаль (Рухі, 77) — Фаджолі, Локателлі — Камб'язо (Ангеле, 85), Їлдиз, Мбангула (Д. Луїс, 69) — Влахович

Попередження: Чачуа, Дуда

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Душан Влахович

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

До Денніса Мана останнім гравцем Парми, якому вдалося забити в перших двох турах Серії А, був Альберто Палоскі в сезоні-2009/10.

Вперше з сезону-2011/12 Мілан не виграв у жодному з перших двох турів Серії А. У тому випадку "россонері" також здобули лише один заліковий бал.

Хакан Чалханоглу забив свій 17-й пенальті з 17-ти в Серії А. Із сезону-2023/24 турок є найрезультативнішим виконавцем цього стандартного положення в топ-5 чемпіонатах Європи (11 голів).

Матео Ретегі є лише третім гравцем Аталанти, якому вдалося забити щонайменше три голи в перших двох турах Серії А в дебютному сезоні у футболці "нерадзуррі". Інші двоє виконавців — Франк Кессьє і Крістіано Лукареллі.

Че Адамс став другим після Деніса Лоу (10 голів у сезоні-1961/62) шотландцем, якому вдалося забити гол за Торіно в Серії А.

Раффаеле Палладіно — перший керманич Фіорентини, який зіграв унічию в перших трьох матчах на цій посаді після Роберто Манчіні (березень 2001 року).

Джованні Ді Лоренцо є одним із двох захисників (другий — Крістіано Бірагі), який відзначався бодай одним голом у кожному з останніх семи сезонів Серії А.

Лоренцо Коломбо — перший італієць, який народився в 2002 році або пізніше та досягнув позначки в 10 голів у Серії А.

Емполі вдруге забив два голи на виїзді в матчі проти Роми в Серії А. Уперше це сталося в лютому 1998 року (4:3).

Емполі вперше здолав Рому на виїзді в Серії А. Окрім того, "джаллороссі" вперше зазнали двох поспіль поразок від "адзуррі" в найвищому дивізіоні Італії.

Вперше з сезону-2010/11 лише одна команда (зараз Ювентус, а тоді К'єво) має шість очок після перших двох турів Серії А.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.