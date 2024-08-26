Завершився матч чемпіонату Італії.
Кальярі - Комо, Getty Imags
26 серпня 2024, 21:26
У рамках другого туру Серії А Кальярі на своєму полі приймав Комо.
Команди обмінялися голами, проте переможця так і не виявили — 1:1.
Кальярі — Комо 1:1
Голи: Пікколі, 44 - Кутроне, 54
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (Луїс Паломіно, 67), Луперто — Ацці, Марін, Праті (Адопо, 60), Дейола, Ауджелло (Оберт, 81) — Пікколі (Паволетті, 81), Лувумбу (Лападула, 67)
Комо: Рейна — Йовіне, Доссена (Гольданіга, 89), Барба, Морено — Стрефецца, Маццітеллі, Браунедер, Да Кунья — Белотті (Черрі, 58), Кутроне
Попередження: Праті, Марін — Браунедер, Морено.