У рамках другого туру Серії А Кальярі на своєму полі приймав Комо. 

Команди обмінялися голами, проте переможця так і не виявили — 1:1. 

Кальярі — Комо 1:1
Голи: Пікколі, 44 -  Кутроне, 54

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (Луїс Паломіно, 67), Луперто — Ацці, Марін, Праті (Адопо, 60), Дейола, Ауджелло (Оберт, 81) — Пікколі (Паволетті, 81), Лувумбу (Лападула, 67)

Комо: Рейна — Йовіне, Доссена (Гольданіга, 89), Барба, Морено — Стрефецца, Маццітеллі, Браунедер, Да Кунья — Белотті (Черрі, 58), Кутроне

Попередження: Праті, Марін — Браунедер, Морено. 