Італія

Шотландець продовжить кар'єру в Серії А.

Скотт Мактоміней найближчим часом полетить до Італії.

Інсайдер Фабріціо Романо інформує про те, що Манчестер Юнайтед і Наполі погодили трансфер півзахисника за 30 млн євро з урахуванням бонусів. Передбачено перерахування певного відсотка під час перепродажу шотландця.

Манкуніанці дозволили Мактомінею вирушити в Неаполь для проходження медогляду і підписання контракту.

Минулого сезону Скотт провів 32 матчі в АПЛ і забив 7 голів.