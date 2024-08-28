Італія

"Россонері" знову відпустив дуже перспективного виконавця.

Довкола французького опорного півзахисника Асіна Адлі цього літа було дуже мало трансферних чуток, що приблизно дорівнювало відсутності на його рахунку ігрового часу в новому сезоні.

Однак уже під завершення літнього періоду переходів з’явилось фото 24-річного виконавця на тренувальній базі Фіорентини, що красномовно свідчить про майбутній перехід футболіста до нового клубу.

"Лілії" взяли гравця в оренду з правом викупу за 10 млн євро по її завершенню.

Залишилось дочекатись лише офіційного повідомлення про трансфер.

У минулому сезоні Адлі зіграв 33 матчі, забив один гол та віддав дві гольові передачі.