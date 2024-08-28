Італія

Клуби вже досягли домовленості про перехід.

Французький центральний захисник Самюель Жиго у своїй кар’єрі має сумнівний досвід виступів на болотах, однак незадовго до початку повномасштабного вторгнення гравець усе ж таки перебрався до Марселя, де й перебуває донині.

Однак на завершення цьогорічного літнього трансферного вікна 30-річний виконавець перебуває за крок від того, аби змінити клубну реєстрацію.

Італійський Лаціо відкрив раунд перемовин із "провансальцями" й місцеві ЗМІ вже мають інформацію, що клубам удалось досягнути домовленості.

Проте цей трансфер наразі дуже далекий до завершення.

Річ у тім, що Жиго має грошовиті пропозиції із Саудівської Аравії та однієї з країн Перської затоки, тоді як варіант із переїздом до Італії його мало цікавить.

У минулому сезоні Самюель провів 33 матчі та забив три голи.