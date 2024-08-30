Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 30 серпня, розпочавшись о 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А-2024/25 міланський Інтер прийматиме Аталанту з Бергамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[2] ІНТЕР — АТАЛАНТА [8]

П'ЯТНИЦЯ, 30 СЕРПНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРКЕТТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Нова кампанія розпочалася для Інтера на Луїджі Ферраріс у Генуї. Стартувати з перемоги "нерадзуррі" не вдалося — команди двічі обмінялися голами, не виявивши. Гості були близькі до здобуття трьох очок, вперше за матч вийшовши вперед на 84-й хвилині, але зароблений Дженоа пенальті в компенсований час усе зіпсував. Інтер не зумів здолати "грифонів" на виїзді втретє поспіль.

Домашній матч другого туру проти Лечче. Міланський гранд водинадцяте поспіль упорався з "джаллороссі" вдома, а також утретє поспіль із рахунком 2:0. Очевидно, що будь-який інший результат був би для колективу Сімоне Індзагі провалом, адже команда Луки Готті є одним із головних претендентів на пониження до Серії Б.

Серія Інтера без поразок Аталанті в усіх турнірах триває вже 12 матчів. У той же час уже 11 поєдинків триває серія міланського клубу без домашніх поразок колективу з Бергамо.

Сезон-2024/25 для Аталанти розпочався з доволі очікуваної невдачі в матчі за Суперкубок УЄФА проти Реала (Мадрид). Чинний переможець Ліги Європи поступився з рахунком 2:0. Після цього, у першому турі Серії А, підопічні Джан П'єро Гасперіні розгромили на виїзді Лечче (4:0). Найбільший вклад у звитягу зробили новачки Марко Брешіаніні та Матео Ретегі, на рахунку яких по дублю.

Підкріпити впевнену перемогу над "джаллороссі" у виїзному поєдинку другого туру чемпіонату Італії з Торіно підопічним Гасперіні не вдалося. Ще один результативний удар Ретегі було нівельовано двома голами туринців. "Нерадзуррі" поступилися цьому колективу на виїзді вдруге поспіль. Аталанта продовжує перебудовуватися, тож саме Інтер зараз виглядає стабільнішою одиницею турніру.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 1.67, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 5.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Таремі

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, де Рон — Дзаппакоста, Пашалич, Едерсон, Руджері — Брешіаніні, Ретегі — Де Кетеларе

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