У італійців буде можливість викупу.
Оділон Коссуну, Getty Images
28 серпня 2024, 13:17
Бергамаська Аталанта продовжує залишатись активною на трансферному ринку за лічені дні до закриття літнього вікна переходів.
При цьому команда Джан П’єро Гасперіні ще не завершила комплектацію власної лінії захисту й найближчим часом планує здійснити чергове придбання.
"Богиню" зацікавив івуарійський універсальний оборонець Оділон Коссуну, який наразі є гравцем леверкузенського Баєра.
23-річний виконавець ним і залишатиметься найближчий рік, допоки діятиме орендна угода поміж клубами, щодо якої вже є домовленість.
А вже наступного літа Аталанта може забезпечити собі повноцінний трансфер гравця за 30 млн євро, тоді як тимчасова позика коштуватиме їй 5 млн євро.
Нагадаємо, що Баєр заплатив за Коссуну бельгійському Брюгге 23 млн євро влітку 2021 року.
У минулому сезоні Оділон провів 34 матчі та забив один гол.