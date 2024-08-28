Бергамаська Аталанта продовжує залишатись активною на трансферному ринку за лічені дні до закриття літнього вікна переходів.

При цьому команда Джан П’єро Гасперіні ще не завершила комплектацію власної лінії захисту й найближчим часом планує здійснити чергове придбання.

"Богиню" зацікавив івуарійський універсальний оборонець Оділон Коссуну, який наразі є гравцем леверкузенського Баєра.

23-річний виконавець ним і залишатиметься найближчий рік, допоки діятиме орендна угода поміж клубами, щодо якої вже є домовленість.

А вже наступного літа Аталанта може забезпечити собі повноцінний трансфер гравця за 30 млн євро, тоді як тимчасова позика коштуватиме їй 5 млн євро.

Нагадаємо, що Баєр заплатив за Коссуну бельгійському Брюгге 23 млн євро влітку 2021 року.

У минулому сезоні Оділон провів 34 матчі та забив один гол.