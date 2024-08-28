Італія

У італійців буде можливість викупу.

Бергамаська Аталанта продовжує залишатись активною на трансферному ринку за лічені дні до закриття літнього вікна переходів.

При цьому команда Джан П’єро Гасперіні ще не завершила комплектацію власної лінії захисту й найближчим часом планує здійснити чергове придбання.

"Богиню" зацікавив івуарійський універсальний оборонець Оділон Коссуну, який наразі є гравцем леверкузенського Баєра.

23-річний виконавець ним і залишатиметься найближчий рік, допоки діятиме орендна угода поміж клубами, щодо якої вже є домовленість.

А вже наступного літа Аталанта може забезпечити собі повноцінний трансфер гравця за 30 млн євро, тоді як тимчасова позика коштуватиме їй 5 млн євро.

Нагадаємо, що Баєр заплатив за Коссуну бельгійському Брюгге 23 млн євро влітку 2021 року.

У минулому сезоні Оділон провів 34 матчі та забив один гол.