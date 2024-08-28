Француз проведе у Флоренції щонайменше одну кампанію.
Ясін Адлі, фото Фіорентина
28 серпня 2024, 16:07
Опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі орендований Фіорентиною, передає офіційний сайт "лілій".
За даними ЗМІ, угода щодо 24-річного француза включає право викупу за 10.5 млн євро. У разі оформлення повноцінного трансферу гравець підпише чотирирічний контракт із клубом. У Фіорентині Адлі виступатиме у футболці з 29-м номером.
Протягом сезону-2023/24 Ясін узяв участь у 33 матчах Мілана в усіх турнірах, відзначившись 1 голом та 2 асистами. Нещодавно "россонері" також відпустили півзахисника Томмазо Побегу до Болоньї.
Колектив Раффаеле Палладіно вже завтра, 29 серпня, намагатиметься пробитися до фінальної частини Ліги конференцій. У першому, домашньому матчі проти угорської Пушкаш Академі "лілії" зіграли внічию (3:3).