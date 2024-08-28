Італія

Француз проведе у Флоренції щонайменше одну кампанію.

Опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі орендований Фіорентиною, передає офіційний сайт "лілій".

За даними ЗМІ, угода щодо 24-річного француза включає право викупу за 10.5 млн євро. У разі оформлення повноцінного трансферу гравець підпише чотирирічний контракт із клубом. У Фіорентині Адлі виступатиме у футболці з 29-м номером.

Протягом сезону-2023/24 Ясін узяв участь у 33 матчах Мілана в усіх турнірах, відзначившись 1 голом та 2 асистами. Нещодавно "россонері" також відпустили півзахисника Томмазо Побегу до Болоньї.

Колектив Раффаеле Палладіно вже завтра, 29 серпня, намагатиметься пробитися до фінальної частини Ліги конференцій. У першому, домашньому матчі проти угорської Пушкаш Академі "лілії" зіграли внічию (3:3).