Італія

"Россоблу" продовжують розширювати свій склад.

Центральний півзахисник Томмазо Побега став гравцем Болоньї, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Із Мілана 25-річний італієць перебрався на правах оренди з правом викупу. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями за рідний для нього клуб.

Побега одразу ж потрапив до заявки Болоньї на виїзний матч проти Наполі, який відбудеться завтра, 25 серпня (початок — о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що "россоблу" також орендують нападника Астон Вілли Семюеля Ілінг-Жуніора.