"Россоблу" продовжують розширювати свій склад.
Томмазо Побега (праворуч), фото Болонья
24 серпня 2024, 16:11
Центральний півзахисник Томмазо Побега став гравцем Болоньї, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Із Мілана 25-річний італієць перебрався на правах оренди з правом викупу. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.
У сезоні-2023/24 він узяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями за рідний для нього клуб.
Побега одразу ж потрапив до заявки Болоньї на виїзний матч проти Наполі, який відбудеться завтра, 25 серпня (початок — о 21:45 за Києвом).
Раніше повідомлялося, що "россоблу" також орендують нападника Астон Вілли Семюеля Ілінг-Жуніора.