Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 31 серпня, розпочавшись о 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо в Римі прийматиме Мілан.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[8] ЛАЦІО — МІЛАН [14]

СУБОТА, 31 СЕРПНЯ, 21:45. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першому турі Лаціо протистояв один із трьох колективів, яким удалося повернутися до Серії А. Якихось особливих проблем у домашньому матчі проти Венеції підопічні Марко Бароні не зазнали, хоч і доволі швидко пропустили першими. Втім, "б'янкоселесті" відповіли на гол гостей своїми трьома, тож саме вони й здобули три залікових бали.

У другому ж турі римляни не зуміли уникнути виїзної поразки від Удінезе. Пізній гол Густава Ісаксена не врятував для Лаціо бодай нічиєї, адже набагато раніше Флоріан Товен двома результативними діями сформував, як виявилося, достатню для своєї команди перевагу. "Фріульці" перебували в меншості з 68-ї хвилини через вилучення.

З останніх десяти домашніх матчів проти Мілана в усіх турнірах Лаціо святкував звитягу лише двічі, зазнавши при цьому трьох поразок.

На відміну від Лаціо, Мілану несолодко було в обох турах нової кампанії чемпіонату Італії. Спочатку "россонері" довелося рятуватися від домашньої поразки Торіно на останніх хвилинах зустрічі. Колектив Паулу Фонсеки вирвав один заліковий бал, але втратив зіркового новачка Альваро Морату через травму. Саме іспанець своїм дебютним голом зробив перший крок до здобуття тієї нічиєї (2:2).

У другому турі Мілану вже не вдалося уникнути поразки. Цього разу "россонері" на виїзді протистояли Пармі (2:1). Команда провалила цей поєдинок, тож незаслуженою цю невдачу назвати буде складно. Якщо сьогодні підопічні Фонсеки проведуть настільки ж невиразний матч, то розраховувати на три залікових бали вболівальникам навряд чи варто.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є команда Паулу Фонсеки. Так, на перемогу Мілана пропонується коефіцієнт 2.47, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 2.97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Кастровіллі — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї

Мілан: Меньян — Емерсон, Томорі, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Окафор

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