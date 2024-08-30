Італія

Німецький хавбек може повернутися до Італії, де він раніше виступав за Аталанту та Інтер.

Універсальний півзахисник берлінського Уніона Робін Госенс близький до того, щоб продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Фіорентина досягла повної домовленості щодо трансферу 30-річного німця.

Зазначається, що Госенс має приєднатися до "фіалок" на правах оренди із зобов'язанням повноцінного трансферу за 7,5 мільйони євро.

У минулому сезоні Робін Госенс провів за Уніон 37 матчів, в яких він забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.