Італія

Французький клуб збирається судитися.

Трансфер австрійського центрального захисника Кевіна Дансо з французького Ланса до римської Роми в останній момент зірвався. Про це повідомляє італійське видання Corriere dello Sport.

25-річний гравець не пройшов медогляд у римському клубі та повернувся до Франції. Про це офіційно заявив Ланс після того, як Рома виявила проблеми зі здоров'ям під час проходження гравцем медичних тестів.

"Після повної угоди про трансфер, в підсумку, гравець не буде проданий. Причиною зриву стало тривале тлумачення результатів медичного огляду.

Клуб ставить під сумнів причини, через які цей перехід не був затверджений, враховуючи, що гравець, який перебував під пильним наглядом, зіграв понад 30 матчів у минулому сезоні, як у французьких турнірах, так і на міжнародній арені.

Клуб повністю довіряє своєму гравцеві, з яким буде радий зустрітися завтра, і він пройде відповідний протокол перед тим, як знову одягнути футболку Ланса", — заявили представники французького клубу.

За інформацією джерела, Ланс, ймовірно, налаштований подати позов до суду на Рому.