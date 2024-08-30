Завершився перший матч третього туру чемпіонату Італії.
Венеція - Торіно, Getty Images
30 серпня 2024, 21:33
У рамках третього туру італійської Серії А-2024/25 Венеція приймала Торіно на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо.
Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати вболівальників результативними ударами. Ближче до завершення другої половини матчу рахунок усе ж удалося відкрити гостям. Дебютним і вирішальним голом за туринців відзначився захисник Коко.
Венеція — Торіно 0:1
Гол: Коко, 86
Венеція: Йоронен — Ідзес, Шверко (Альтаре, 77), Свобода — Кандела (Раймондо, 87), Ніколуссі-Кавілья (Думбія, 63), Дункан, Дзампано — Еллертссон, Орістаніо (Ель Хаддад, 76) — Пох'янпало (Гютк'єр, 77)
Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Дембеле, 77), Коко, Мазіна — Лазаро (Валюкевич, 90+1), Річчі (Санабрія, 62), Лінетті, Ілич, Соса (Педерсен, 62) — Адамс (Тамез, 77), Сапата
Попередження: Дункан, Альтаре — Лінетті, Войвода, Лазаро, Педерсен