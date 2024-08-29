Італія

Бельгієць нарешті перейшов до команди Конте.

Італійський Наполі підписав нападника Ромелу Лукаку з лондонського Челсі. Про це повідомляє офіційний сайт "партенопеї".

Зазначається, що 31-річний бельгієць уклав з італійським клубом трудову угоду до 30 червня 2027 року.

За інформацією Фабріціо Романо, Челсі отримає за Лукаку 30+15 млн. євро.

У сезоні-2023/24 Ромелу Лукаку на правах оренди виступав за Рому. На його рахунку 21 гол і 4 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.