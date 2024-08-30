Італія

Команда Джан Пьєро Гасперіні вдруге поспіль програла Інтеру з рахунком 0:4.

В рамках поєдинку 3-го туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер приймав на своєму полі Аталанту. Джан Пьєро Гасперіні дуже важко даються матчі проти "нерадзуррі", адже він програв їм найбільше матчів у своїй кар'єрі. Досвідчений тренер вирішив випустити в центрі захисту Руджері, а в центрі поля — Самарджича. У Інтера відзначимо повернення в старт Лаутаро.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп гри, і перший гол не змусив себе довго чекати. Тюрам отримав пас від Мхітаряна та прострілив в штрафний майданчик - м'яч влучив в ногу Джимсіті й залетів у ворота. Карнесеккі не мав шансів зреагувати. 1:0. Трохи пізніше Інтер заробив штрафний. Дімарко покотив на Чалханоглу, а той потужно пробив з-за меж штрафного — Карнесеккі з великим труднощами врятував свою команду.

Бергамаскам знадобилось трохи часу, щоб отямитись після такого старту. Втім, свій момент гості створили - Дзаппакоста пробив в протихід Зоммеру з-за меж штрафного, але голкіпер встиг зреагувати та відбив м'яч перед собою. Добивання Ретегі виявилось неточним. Аталанта володіла м'ячем, але створювати небезпеку не вдавалось. Натомість Інтер міг забити третій, коли Тюрам отримав м'яч, увійшов в чужий штрафний та пробив з лівої — після рикошету м'яч влучив у стійку.

Команди пішли відпочивати за рахунку 2:0, а другий тайм Інтер розпочав так само бадьоро. Спочатку Тюрам гарно зорієнтувався в чужому штрафному та примудрився пробити в оточенні трьох опонентів. 3:0. Згодом Тюрам знов скористався сумбуром в чужому штрафному та обережно проштовхнув м'яч в дальній кут воріт. 4:0.

Після цього Інтер відійшов в захист та взагалі не поспішав йти в атаку, даючи Аталанті проявити себе. Втім, бергамаскам мало що вдавалось попереду. Й навіть заміни не допомогли. А ось у Інтера свіжі гравці могли забезпечити п'ятий гол - Таремі обікрав опонента й вивів Арнаутовича віч-на-віч, але той вирішив повернути м'яч — пас було перехоплено. До цього, до речі, Дімарко забив, але було зафіксовано офсайд.

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував розгромну перемогу Інтера — другу поспіль з рахунком 4:0 над Аталантою.

Інтер — Аталанта 4:0

Голи: Джимсіті (аг), 4, Барелла, 10, Тюрам, 49, 57

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 62) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 79), Чалханоглу (Асллані, 61), Мхітарян, Дімарко — Тюрам (Таремі, 80), Мартінес (Арнаутович, 84)

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Джимсіті, Руджері — Белланова (Толой, 58), Едерсон, Пашалич, Дзаппакоста (Палестра, 80) — Брешіаніні, Самарджич (Де Кетеларе, 80) — Ретегі

Попередження: Де Рон, Ретегі