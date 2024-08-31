Італія

Опорник став п'ятим шотландцем у чемпіонаті Італії.

Опорний півзахисник Біллі Гілмор залишив Брайтон і перебрався до Наполі, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За 23-річного шотландця "адзуррі" віддали 14 млн євро. Гравець підписав п'ятирічний контракт.

Брайтон Гілмор представляв із вересня 2022-го. На його рахунку 4 асисти в 60 матчах за клуб у всіх турнірах.

"Чайкам" він дістався за 8.3 млн євро. Саме стільки за свого вихованця отримав Челсі.

Нагадаємо, раніше до Наполі також перебрався півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней.