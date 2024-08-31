Віктор Осімген, Getty Images
31 серпня 2024, 12:33
Нігерійський нападник Віктор Осімген цього літнього трансферного вікна мав залишити італійський Наполі, що було доволі очікуваною подією на ринку.
Однак перемовини "Партенопеї" з Аль-Ахлі із Саудівської Аравії та лондонським Челсі щодо продажу 25-річного виконавця зазнали невдачі через фінансові розбіжності в поглядах клубів.
У підсумку, трансферне вікно для європейських клубів зачинилось, тож Осімген має або залишатись надалі в Неаполі, або знайти собі якісь інший клуб, наприклад, у тій самій Саудівській Аравії.
А допоки всі ці питання вирішуватимуться, Наполі отримав запевнення від футболіста, що той більше не гратиме за клуб.
Натомість Осімген буде тренуватись у складі команди U-21 "південців".
Минулого сезону Віктор провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.