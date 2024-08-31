Італія

І що тепер робити з вередливим коштовним гравцем?

Нігерійський нападник Віктор Осімген цього літнього трансферного вікна мав залишити італійський Наполі, що було доволі очікуваною подією на ринку.

Однак перемовини "Партенопеї" з Аль-Ахлі із Саудівської Аравії та лондонським Челсі щодо продажу 25-річного виконавця зазнали невдачі через фінансові розбіжності в поглядах клубів.

У підсумку, трансферне вікно для європейських клубів зачинилось, тож Осімген має або залишатись надалі в Неаполі, або знайти собі якісь інший клуб, наприклад, у тій самій Саудівській Аравії.

А допоки всі ці питання вирішуватимуться, Наполі отримав запевнення від футболіста, що той більше не гратиме за клуб.

Натомість Осімген буде тренуватись у складі команди U-21 "південців".

Минулого сезону Віктор провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.