Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 1 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А-2024/25 туринський Ювентус прийматиме римську Рому.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Нова кампанія чемпіонату Італії під керівництвом Тіаго Мотти розпочалася для Ювентуса вдало. У першому турі "б'янконері" не зазнали проблем, приймаючи Комо. Господарі поля тричі скерували м'яч у ворота гостей, які не мали шансів на здобуття бодай одного залікового балу. Чудовим видався дебют нападника Семуеля Мбангула, який відзначився голом та асистом.

У другому турі Серії А дебютний результативний удар на свій рахунок записав захисник Ніколо Савона, асистував якому той же Мбангула. У підсумку, підопічні Мотти здобули ідентичну перемогу, розгромивши на виїзді Верону (3:0). Так, Ювентус став єдиним клубом, якому вдалося досягти максимального результату (шість очок) в перших двох матчах.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 1.82, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.

Для Роми новий сезон Серії А стартував на Сардинії. Там колектив Даніеле Де Россі не зумів здолати Кальярі, так і не порадувавши своїх уболівальників голами. Римляни може й виглядали краще за своїх суперників, але ефективності в атаці було замало бодай для одного взяття воріт. У наступному матчі ця проблема була ще більш фатальною для "вовків".

У другому турі Рома приймала Емполі та зазнала поразки з рахунком 2:1. Відкрити лік забитим голам "джаллороссі" в новій кампанії чемпіонату Італії зумів Елдор Шомуродов. Між взяттям воріт і виходом на поле з лави запасних минулого всього три хвилини. Від Артема Довбика в Римі чекають не меншої ефективності, але поки що результативними діями він не відзначився, хоч і був близьким кілька разів.

В останніх десяти домашніх матчах проти Роми в усіх турнірах Ювентус здобув вісім перемог, лише раз зазнавши поразки. У шести випадках такі поєдинки завершилися з рахунком 1:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Бремер, Кабаль — Фаджолі, Локателлі — Камб'язо, Їлдиз, Мбангула — Влахович

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Суле — Довбик

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