Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та Мілан.

Римський Лаціо та Мілан зіграють у третьому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Марко Бароні, після поразки від фріульского Удінезе (1:2), залучив до стартового складу Патріка та Тавареша в обороні, тоді як Ровелла гратиме в опорній зоні, а Чауна та Діа розташуються під нападником.

Паулу Фонсека, на тлі поразки від Парми (1:2), використав із перших хвилин Емерсона на Терраччано на флангах оборони, тоді як Фофана гратиме в опорній зоні, а Чуквезе розташується праворуч в атаці.

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Чауна, Діа, Дзакканьї — Кастельянос.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Весіно, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Ісаксен, Кастровіллі, Хісай, Марушич.



Мілан: Меньян — Емерсон, Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс — Чуквезе, Лофтус-Чік, Пулішич — Окафор.

Запасні: Равейр, Торріані, Калабрія, Леау, Дзеролі, Ернандес, Бартезагі, Габбія, Камарда, Муса, Абрагам, Куенка.



Гра Лаціо — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.