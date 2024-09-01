Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 31 серпня 2024 року.
Лаціо — Мілан, Getty Images
01 вересня 2024, 00:45
Дует покараних Фонсекою вирвав для Мілана нічию проти Лаціо.
Португальський фахівець стартував на чолі "россонері" з трьох матчів без перемог.
У наступному турі римський Лаціо прийматиме Верону, тоді як Мілан зіграє вдома проти Венеції.
Огляд матчу:
Лаціо — Мілан 2:2
Голи: Кастельянос, 62, Діа, 66 — Павлович, 8, Леау, 72
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік, Романьйолі, Тавареш (Хісай, 90) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 46), Діа (Деле-Баширу, 81), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 87).
Мілан: Меньян — Емерсон (Ернандес, 70), Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс (Муса, 71) — Чуквезе (Леау, 70), Лофтус-Чік, Пулішич — Окафор (Абрагам, 70).
Попередження: Ровелла, Дзакканьї, Патрік — Фофана, Терраччано.