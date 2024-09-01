Дует покараних Фонсекою вирвав для Мілана нічию проти Лаціо

Португальський фахівець стартував на чолі "россонері" з трьох матчів без перемог.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме Верону, тоді як Мілан зіграє вдома проти Венеції. 

Огляд матчу: 

Лаціо — Мілан 2:2

Голи: Кастельянос, 62, Діа, 66 — Павлович, 8, Леау, 72

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік, Романьйолі, Тавареш (Хісай, 90) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 46), Діа (Деле-Баширу, 81), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 87).

Мілан: Меньян — Емерсон (Ернандес, 70), Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс (Муса, 71) — Чуквезе (Леау, 70), Лофтус-Чік, Пулішич — Окафор (Абрагам, 70).

Попередження: Ровелла, Дзакканьї, Патрік — Фофана, Терраччано. 