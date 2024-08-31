Італія
31 серпня 2024, 23:45
Дует покараних Фонсекою вирвав для Мілана нічию проти Лаціо
Португальський фахівець стартував на чолі "россонері" з трьох матчів без перемо.
Лаціо — Мілан, Getty Images
31 серпня 2024, 23:45
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лаціо — Мілан 2:2
Голи: Кастельянос, 62, Діа, 66 — Павлович, 8, Леау, 72
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік, Романьйолі, Тавареш (Хісай, 90) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 46), Діа (Деле-Баширу, 81), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 87).
Мілан: Меньян — Емерсон (Ернандес, 70), Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс (Муса, 71) — Чуквезе (Леау, 70), Лофтус-Чік, Пулішич — Окафор (Абрагам, 70).
Попередження: Ровелла, Дзакканьї, Патрік — Фофана, Терраччано