Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 31 серпня 2024 року.

Наполі напередодні в рамках третього туру італійської Серії A на власному полі здолав Парму в надзвичайно складному протистоянні.

Команда Антоніо Конте пропустила посеред першого тайму й потім тривалий час страждала в спробі відігратись.

"Південцям" довелось терпіти майже до фінального свистка, але це цього вартувало — аж два голи за компенсований час забив Наполі. Зокрема, Ромелу Лукаку дебютував результативним ударом.

Огляд матчу:

Наполі — Парма 2:1

Голи: Лукаку, 90+2, Замбо-Ангісса, 90+7 — Бонні, 19 (пен)

Наполі: Мерет — Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 46) — Ді Лоренцо, Лоботка, Замбо-Ангісса, Маццоккі (Сімеоне, 78) — Політано (Нерес, 70), Кварацхелія — Распадорі (Лукаку, 63)

Парма: Судзукі — Валері (Дельпрато, 7), Болоґг (Осоріо, 73), Чиркаті, Кулібалі — Зом, Бернабе — Ман, Ковальскі (Алмквіст, 57), Міхейле (Шарпентьє, 73) — Бонні (Канчельєрі, 58)

Попередження: Замбо-Ангісса, Лоботка — Міхейле, Судзукі, Дельпрато

Вилучення: Судзукі, 76.