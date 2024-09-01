Італія

Керманич Мілана прокоментував нічию проти Лаціо.

Напередодні в рамках третього туру італійської Серії A Мілан у гостях зіграв унічию проти римського Лаціо.

Лаціо — Мілан 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Немає жодних проблем із Тео Ернандесом та Леау. Думаю, Тео вже пояснив ЗМІ після гри. Ми не повинні намагатися створювати проблеми, тому що на цьому тижні я говорив з гравцями, пояснив свої рішення, вони прийняли їх і завжди були з командою.

Я, чесно кажучи, навіть не дивився на їх присутність на лаві для запасних, я був зосереджений на інших речах.

Чому вони не підійшли до решти команди під час перерви на водопій? Вони з'явились на полі лише за дві хвилини до цього, тому не потребували цієї затримки взагалі.

Це не проблема, вони показали хорошу реакцію, коли вийшли на поле. Я не ховаюся за відмовками, коли у нас є проблема, я перший визнаю це, але правда в тому, що в їхньому контексті нічого немає.

Я вважаю, що ми добре провели перший тайм, тому що контролювали м'яч. Другий тайм був зовсім іншим. Ми дозволили Лаціо грати, тому що перестали намагатися грати самі.

Те, що ми робили в другому таймі, було зовсім геть відмінним від того, що ми робили в першому. Ми постійно втрачали м'яч на лівому фланзі, це вже якась тенденція.

Коли команда більше не пресингувала високо і не мала сміливості продовжувати грати у футбол, не створювала необхідні простори. Я розумію, що це не є позитивним моментом, і в головах гравців вони хочуть уникнути пропущених голів, але постійна гра в захисті не робить нас більш успішними. Ми повинні контролювати матч.

Послухайте, я розумію, що гравці відчувають, що, захищаючись, вони в безпеці, але вони роблять все навпаки. Справа не у відсутності характеру чи відповідальності, а в намірі команди, яка не збиралась залучати до розіграшу півзахисників.

У другому таймі був зовсім інший матч. Не такий, як ми планували", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме Верону.