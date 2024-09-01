Італія

Команда Даніеле Де Россі все ніяк не може знайти передачами українського нападника в чужому штрафному вже третій матч поспіль.

Заключний день перед початком вересневої міжнародної павзи не міг завершити інакше, як протистоянням із гучною афішою. Ще й цікавою для українського вболівальника, оскільки в рамках третього туру італійської Серії A в гості до туринського Ювентуса на Альянц Стедіум завітала Рома, у складі якої, як відомо, віднедавна виступає нападник національної збірної нашої країни Артем Довбик.

Але виступає точно не так результативно, як виходило в нього в каталонській Жироні в минулому сезоні, що також треба визнавати. Проте й "вовки" грають не в бодай настільки ж цікавий футбол, як це робила команда Мічела. А тут грати проти "Старої Синьйори", яку не без успіху перезапускає Тіаго Мотта.

Велика афіша. Усе оберталось довкола цього факту в якості аргументу, чому саме в цьому матчі колектив Де Россі з Довбиком мають нарешті вистрілити. І нехай це лунає доволі наївно, проте на перших хвилинах обидві команди дійсно демонстрували бажання грати в футбол, пресингували один одного та шукали якісь варіанти попереду.

Але все це виявилось просто яскравою обгорткою взагалі без начинки всередині. Настільки нудного матчу від початку футбольного року на нашому великому глядацькому досвіді просто не було. Довбика, зокрема, з’їли Гатті та Бремер, що в цілому не стало новиною, але неприємне відчуття від розуміння цього простого факту все одно не зникало.

І добре, якщо б гравці Роми намагались хоч у боротьбу штовхати м’ячі в бік українського нападника, але ні — жодним чином опинитись у чужому штрафному та хоч понюхати небезпечний момент у Артема шансів не було. Що ж до Юве, то тут гра концентрувалась спочатку суто на Влаховичі та його значно більш успішних відкриваннях під передачі(!), аніж із боку Довбика, і, напевно, найбільш небезпечні моменти в цій грі серб так само залишив за собою.

Але Душан не забив що в першому таймі, що в другому, коли Мотта почав витягати з лави своїх коштовних новачків, які в принципі не надто й впливали на гру на цьому етапі роботи з командою. Сенсу від того, що м’яч часто опинявся в ногах, наприклад, Консейсана чи Копмейнерса, було рівно стільки ж, скільки й від дій Дібали, який повернувся на знайому арену, але на фоні "мертвої" команди так і не виблискував. Сумно аж за край.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Емполі, а Рома гостюватиме в генуезького Дженоа в сподіванні побачити українську дуель на полі.Ювентус — Рома 0:0Ді Грегоріо — Савона, Бремер, Гатті, Кабаль — Фаджолі (Дуглас Луїс, 67), Локателлі (Маккенні, 66) — Камб’язо, Їлдиз, Мбангула — Влахович (Гонсалес, 83).Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пізіллі (Коне, 73), Крістанте, Пеллегріні (Бальданці, 82) — Суле (Залевські, 61), Довбик (Шомуродов, 82), Салемакерс (Дібала, 62).Попередження: Фаджолі — Салемакерс, Манчіні