Наставник римлян вірить в українського бомбардира.
Артем Довбик, Getty Images
02 вересня 2024, 00:35
Головний тренер Роми Даніеле Де Россі впевнений, що Артем Довбик заб'є багато голів за його команду.
"Довбик дуже сильний, унікальний гравець. Нуль голів? Не хвилюйтеся: з нами він заб'є ще багато.
Але нам потрібно, щоб команда більше створювала. Поки що ми пропустили лише в одному матчі проти Емполі, який коштує нам нинішнього місця в турнірній таблиці", — сказав Де Россі.
Нагадаємо, що Рома зіграла внічию проти Ювентуса (0:0).
У поточному сезоні Довбик провів три матчі за Рому: на його рахунку немає результативних дій.