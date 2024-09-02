Італія

Наставник римлян вірить в українського бомбардира.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі впевнений, що Артем Довбик заб'є багато голів за його команду.

"Довбик дуже сильний, унікальний гравець. Нуль голів? Не хвилюйтеся: з нами він заб'є ще багато.

Але нам потрібно, щоб команда більше створювала. Поки що ми пропустили лише в одному матчі проти Емполі, який коштує нам нинішнього місця в турнірній таблиці", — сказав Де Россі.

Нагадаємо, що Рома зіграла внічию проти Ювентуса (0:0).

У поточному сезоні Довбик провів три матчі за Рому: на його рахунку немає результативних дій.