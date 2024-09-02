Італія

Бельгієць вирішив взяти №11.

На тлі небажання виступати за Наполі Віктор Осімген був виключений із заявки команди на сезон-2024/25.

Номер 9 спочатку перейшов до новачка неаполітанців Ромелу Лукаку, проте пізніше бельгієць взяв собі інший номер — 11.

Як повідомляє Il Mattino, Лукаку відмовився від "дев'ятки" на знак поваги до Осімгена. Бельгієць вирішив, що брати номер 9 у такій ситуації буде негарно.

Раніше в пресі з'явилася інформація про можливий трансфер 25-річного Осімгена в турецький Галатасарай.

Нагадаємо, що наступний матч Серії А Наполі проведе 15 вересня — проти Кальярі на виїзді.