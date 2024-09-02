Бельгієць вирішив взяти №11.
Ромелу Лукаку, Getty Images
02 вересня 2024, 19:20
На тлі небажання виступати за Наполі Віктор Осімген був виключений із заявки команди на сезон-2024/25.
Номер 9 спочатку перейшов до новачка неаполітанців Ромелу Лукаку, проте пізніше бельгієць взяв собі інший номер — 11.
Як повідомляє Il Mattino, Лукаку відмовився від "дев'ятки" на знак поваги до Осімгена. Бельгієць вирішив, що брати номер 9 у такій ситуації буде негарно.
Раніше в пресі з'явилася інформація про можливий трансфер 25-річного Осімгена в турецький Галатасарай.
Нагадаємо, що наступний матч Серії А Наполі проведе 15 вересня — проти Кальярі на виїзді.