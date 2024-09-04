Італія

Нарешті позбудеться статусу вільного агента.

Літне трансферне вікно зразка 2024 року добігло свого завершення, проте не для німецького центрального захисника Матса Гуммельса.

35-річний виконавець, після участі у фіналі Лізі чемпіонів УЄФА у складі дортмундської Боруссії, вирішив, що з нього досить виступів за "джмелів" та завершив відносини з клубом.

Відтоді в гравця в якості вільного агента було чимало різноманітних пропозицій, однак жодна з них не припала йому до душі.

Окрім останньої станом на сьогодні — від італійської Роми.

Сторони узгодили контракт строком до завершення цього сезону, відповідно до якого Гуммельс отримуватиме 2,5 млн євро на рік.

Медогляд заплановано на 14:30 4 вересня, після чого ввечері відбудеться підписання контракту.

Минулого сезону Гуммельс провів 40 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.