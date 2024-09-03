Італія

Римська команда має намір посилити лінію захисту.

Італійська Рома продовжує роботу на трансферному ринку з метою зміцнення лінії захисту на нинішній сезон. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Керівництво римського клубу продовжує переговори з вільним агентом Матсом Гуммельсом, де залишилося узгодити остаточні умови однорічного контакту.

Також Рома працює над поверненням ще одного досвідченого захисника – Костаса Маноласа. 33-річний грек також перебуває у статусі вільного агента після відходу з Салернітани.

Минулого сезону Гуммельс провів 40 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну гольову передачу. На рахунку Маноласа 22 матчі.

Після трьох турів Рома, в якій виступає українець Артем Довбик, набрала два очки та посідає 17 місце у турнірній таблиці Серії А.