Італія

Німецький центрбек

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисник Матса Гуммельса, права на якого раніше належали дортмундській Боруссії.

35-річний німець приєднався до "вовків" на правах вільного агента, підписавши контракт, умови якого не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що Гуммельс отримуватиме в Ромі близько 2,5 млн євро на рік. У новому клубі він виступатиме під 15 номером.

Минулого сезону Матч Гуммельс провів 40 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.