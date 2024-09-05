Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Маркус Тюрам, twitter.com/Inter
05 вересня 2024, 14:10
Перший місяць сезону італійської Серії A залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Сауль Коко (Торіно) / 3 матчі (Мілан, Аталанта, Венеція), 1 гол;
– Хвіча Кварацхелія (Наполі) / 3 матчі (Верона, Болонья, Парма), 1 гол + 1 гольовий пас;
– Денніс Ман (Парма) / 3 матчі (Фіорентина, Мілан, Наполі), 2 голи;
– Матео Ретегі (Аталанта) / 3 матчі (Лечче, Торіно, Інтер), 3 голи;
– Маркус Тюрам (Інтер) / 3 матчі (Дженоа, Лечче, Аталанта), 4 голи + 2 гольові паси;
– Душан Влахович (Ювентус) / 3 матчі (Комо, Верона, Рома), 2 голи.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.