Італія

Румунський голкіпер повісив бутси на цвях у 38 років.

Колишній голкіпер національної збірної Румунії Чіпріан Тетерушану оголосив про завершення професійної кар'єри у 38 років.

"Футбол – найкрасивіший вид спорту у світі, і займатися ним мені випала честь. Я віддавав тобі все з перших днів і до кінця, я завжди ставив тебе на перше місце, і ти винагороджував мене.

Дякую всім уболівальникам, тренерам, товаришам по команді, суперникам, менеджерам, суддям та журналістам, яких я зустрів на своєму шляху.

Тим, хто йде слідом, я бажаю успіхів! Я розпочав 30 років тому і сьогодні закінчую. Дякую за все!" – написав Тетерушану в своєму Instagram.



Всього за збірну Румунії Чіпріан Тетерушану провів 74 матчі, в яких він пропустив 71 гол та 33 рази відстояв "на нуль".

Протягом своєї клубної кар'єри румунський воротар виступав за бухарестський Ювентус, Глорію Бістріца, Стяуа, Фіорентину, Нант, Ліон та Мілан, а його останнім клубом стала саудівська Абха.