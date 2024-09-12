Італія

У Неаполі не розраховують на португальського фулбека.

Досвідчений лівий захисник Наполі Маріу Руї не входить у майбутні плани свого поточного клубу, який шукає варіанти, щоб позбавитися від португальця. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, неаполітанці запропонували підписати 33-річного португальського фулбека турецькому Галатасараю, який напередодні орендував в італійців скандального форварда Віктора Осімгена.

Зазначається, що Наполі вже дав "зелене світло" на переїзд Маріу Руї до Туреччини, тоді як Галатасарай продовжує оцінювати можливість цього переходу.

У минулому сезоні Маріу Руї провів за Наполі 28 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав 2 результативні передачі. Контракт португальця спливає влітку 2026 року.