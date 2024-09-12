Італія

Важка втрата для "россонері".

Мілан підтвердив серйозну травму півзахисника команди Ісмаеля Беннасера, який передчасно повернувся зі збірної через пошкодження литкових м'язів. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

26-річний футболіст зазнав пошкодження під час тренування на штучному покритті у складі національної збірної Алжиру.

Прес-служба Мілана повідомила, що центральний півзахисник отримав серйозну травму медіального литкового м'яза правої гомілки. Через тиждень гравець пройде нове обстеження. Найімовірніше, алжирець вже не з'явиться на полі до січня 2025 року.

Цього сезону Ісмаель Беннасер відіграв за Мілан 59 хвилин у матчі італійської Серії А.