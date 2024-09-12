Італія

Аргентинець не з'являвся на полі із травня 2022 року.

Колишній вінгер Роми та Севільї Дієго Перотті оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Нагадаємо, 36-річний аргентинець залишався без клубу з травня 2022 року, коли він залишив Салернітану.

"Яка чудова подорож, шкода, що вона тривала недовго. Прощавай, футбол! Я сумуватиму за тобою", — коротко написав Перотті.

За свою кар'єру Дієго встиг пограти за Севілью, Рому, Севілью Атлетіко, Дженоа, Салернітану, Фенербахче та Бока Хуніорс.

За весь час він провів 411 офіційних матчів, у яких забив 58 голів та віддав 60 гольових передач.

Також на рахунку Перотті п'ять поєдинків у футболці збірної Аргентини.