Італія

"Імператор" незадоволений роботою "вовків" на трансферному ринку.

Легенда Роми Франческо Тотті розкритикував трансферну політику римського клубу. Його слова наводить Il Messaggero.

"Я ще не зрозумів цю Рому. Якийсь хаос — одні гравці прийшли раніше, інші пізніше, в останній день взяли чотирьох футболістів і витратили багато грошей. Я б витратив 70 мільйонів інакше — не на двох футболістів, а на чотирьох-п'ятьох.

Наразі, жоден з нових гравців не демонструє високий рівень гри. Сподіваюся у найближчому майбутньому все стане більш позитивним.

Довбик? Ромі був потрібен нападник, а в сучасному футболі знайти його за суму менше 30 мільйонів дуже складно", — сказав Тотті.