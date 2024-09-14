"Імператор" незадоволений роботою "вовків" на трансферному ринку.
Рома, getty images
14 вересня 2024, 09:22
Легенда Роми Франческо Тотті розкритикував трансферну політику римського клубу. Його слова наводить Il Messaggero.
"Я ще не зрозумів цю Рому. Якийсь хаос — одні гравці прийшли раніше, інші пізніше, в останній день взяли чотирьох футболістів і витратили багато грошей. Я б витратив 70 мільйонів інакше — не на двох футболістів, а на чотирьох-п'ятьох.
Наразі, жоден з нових гравців не демонструє високий рівень гри. Сподіваюся у найближчому майбутньому все стане більш позитивним.
Довбик? Ромі був потрібен нападник, а в сучасному футболі знайти його за суму менше 30 мільйонів дуже складно", — сказав Тотті.